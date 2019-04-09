Son Dakika Haberleri: Yaralı Leyleğe Çiftçi Şefkati

Yaralı Leyleğe Çiftçi Şefkati

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde elektrik akımına kapılan leyleği bir çifti kurtardı.

Yaralı Leyleğe Çiftçi Şefkati, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde elektrik akımına kapılan leyleği bir çifti kurtardı.

İznik'in Boyalıca Mahallesi'nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Altan Sevinç, tarlasında ailesi birlikte çalışırken elektrik tellerine konarken akıma kapılan yaralı leyleği fark etti. Altan Sevinç, yaralı leyleği tedavi için traktörünün römorkuna koyup köye getirdi. Leylek daha sonra veterinere teslim edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:20 Kaynak: İHA

Boyalıca, Bursa, İznik, Güncel
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