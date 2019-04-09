Yaralı Leyleğe Çiftçi Şefkati
1 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde elektrik akımına kapılan leyleği bir çifti kurtardı.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde elektrik akımına kapılan leyleği bir çifti kurtardı.
İznik'in Boyalıca
Mahallesi'nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Altan Sevinç, tarlasında ailesi birlikte çalışırken elektrik tellerine konarken akıma kapılan yaralı leyleği fark etti. Altan Sevinç, yaralı leyleği tedavi için traktörünün römorkuna koyup köye getirdi. Leylek daha sonra veterinere teslim edildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:20 Kaynak: İHA
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