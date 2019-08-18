Son Dakika Haberleri: Yaralı leyleğe köylüler sahip çıktı
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Yaralı leyleğe köylüler sahip çıktı

26 dakika önce

Bingöl'de çatıdaki yuvasından düşerek ayağı kırılan leylek yavrusuna köylüler sahip çıktı.

Yaralı leyleğe köylüler sahip çıktı, System.String[]
Bingöl'de çatıdaki yuvasından düşerek ayağı kırılan leylek yavrusuna köylüler sahip çıktı.
Merkez Sancak beldesi Sudüğünü köyünde bir binanın çatısındaki yuvadan düşen leylek yavrusunun ayağı kırıldı. Durumu fark eden köy sakinlerinden Mehmet Barman, kuşu evine götürüp bakımını yaptı.
Leyleğin ayağını saran ev halkı, daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne iletti. Eve gelen ekipler, teslim aldıkları leyleği, tedavisinin yapılması için Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniğine götürdü.
Leylek yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:48 Kaynak: AA
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