Yaralı leyleğe zabıta ekipleri sahip çıktı - Son Dakika

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan leyleğe zabıta ekipleri sahip çıktı.

Ortakaraören Mahallesi'nde, uçamayan leyleği gören vatandaşlar, Seydişehir Belediyesi'ni arayıp bilgi verdi. Gelen zabıta ekipleri tarafından belediye veterinerliğine götürülen leyleğin, kanadından yaralandığı belirlendi. Veteriner hekim Bünyamin Yavuz tarafından teslim edilen leylek, Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından alındı. Leyleğin, iyileştikten sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.