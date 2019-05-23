Son Dakika Haberleri: Yaralı leylek belediyeye sığındı

Yaralı leylek belediyeye sığındı

12 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan yaralı leyleğe ilk müdahale Merzifon Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.

Yaralı leylek belediyeye sığındı, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan yaralı leyleğe ilk müdahale Merzifon Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı. Alınan bilgiye göre, Merzifon Sanayi Camisi mevkisinde kanadından ve ayaklarından yaralanan leyleği gören vatandaşlar durumu belediye yetkililerine bildirdi. Belediye görevlileri leyleği kısa süre içinde hayvan barınağına götürerek, veteriner kontrolünde ilk müdahalesi yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından sağlığına tekrar kavuşan leylek, 2 gün gözlem altında tutulduktan sonra tekrar doğaya salınacak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:15 Kaynak: İHA
Amasya, Merzifon, Güncel
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