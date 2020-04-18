Yaralı leylek koruma altına alındı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaralı bulunan leylek koruma altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Konya Şubesi'ne bağlı Beyşehir Şefliği ekipleri, ilçeye bağlı Bayavşar Mahallesinde uçamayan bir leyleğin olduğu bilgisinin verilmesi üzerine harekete geçerek verilen adrese gitti. Milli parklar ekipleri, uçamaz haldeki leyleğin kanadından yaralı olduğunu tespit etti. Leyleğin tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edileceği, tedavisi sonrasında tekrar doğal yaşam sahasına salıverileceği bildirildi. - KONYA