Yaralı leylek koruma altında - Son Dakika

Bu kapsamda ekipler, önceki gün yaralı halde bulunan bir leyleğin ilk tedavisini gerçekleştirdi.

AYAĞI KOPMUŞ

Zübeyde Hanım Mahallesi'nden bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri, bölgedeki yaralı leyleği yakalayarak Örnekköy'deki polikliniğe getirdi. Burada yapılan kontrolde leyleğin sağ ayağının bilinmeyen bir nedenle koptuğu belirlendi ve yara bölgesi temizlendi. Künyesi bulunmayan leylek, bundan sonraki tedavi ve bakımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı yetkililerine teslim edildi.

YABAN HAYATINA DESTEK

Ülke ve dünya genelinde yaban hayvanlarının şehirlerde daha fazla görülmeye başlandığına dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı "Ne yazık ki bu tabloda; küresel ısınma, ekolojik dengenin zarar görmesi ve şehirlerin gittikçe büyüyerek yaban hayvanlarının yaşam alanlarına girmesinin oldukça büyük etkisi var. Bununla birlikte kent merkezlerinde artık daha sık yaralı yaban hayvanlarına rastlanıyor. Biz Karşıyaka Belediyesi olarak bu tür durumlara anında müdahalede bulunuyor; yaban hayatının ve yaban hayvanlarının korunması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.