Yaralı leylek tedavi altına alındı
1 saat önce
Tokat'ın Zile ilçesinde kanadı yaralı olarak bulunan leylek tedavi altına alındı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:38 Kaynak: İHA
'ın Zile
ilçesinde kanadı yaralı olarak bulunan leylek tedavi altına alındı.
Zile ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan leylek, tedavi ettirilmek üzere Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından kente getirildi. Leyleği tedavi altına alan Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, sağ kanadından yaralanan leyleğin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti. Doğa Koruma ve Milli Parkları ekiplerince gözetim altına tutulacak olan leyleğin gerekli bakımı yapılarak iyileşme süreci sonrasında doğaya salınacağı kaydedildi. - TOKAT
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