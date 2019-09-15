Son Dakika Haberleri: Yaralı leylek tedavi altına alındı
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Yaralı leylek tedavi altına alındı

39 dakika önce

Adana'da silahla vurulmuş halde bulunan yaralı leylek Mersin'de tedavi altına alındı.

Adana'da silahla vurulmuş halde bulunan yaralı leylek Mersin'de tedavi altına alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından silahla vurulmuş halde bulunan yaralı leylek Tarsus Hayvan Parkı'na getirildi.

Burada yapılan incelemede leyleğin sağ bacağında saçma yaralarının bulunduğu tespit edildi.

"Gezgin" adı verilen leylek burada tedavi altına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Hayvan Parkı Müdürü ve Veteriner Hekim Mesut Özdemir, "Gezgin"in tedavisinin devam ettiğini ve ilkbaharda doğaya salmayı planladıklarını belirtti.

Özdemir, göç dönemi dolayısıyla merkeze yoğun bir şekilde yaralı leylek vakalarının geldiğini kaydetti.

Yaralı leylek tedavi altına alındı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Tarsus, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:21 Kaynak: AA
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