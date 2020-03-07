Yaralı leylek tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı leylek tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı leylek tedavi altına alındı

6 saat önce

Iğdır'da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Yaralı leylek tedavi altına alındı, System.String[]

Iğdır'da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.


Iğdır Kolikent Köyünde duyarlı bir vatandaş yaralı halde bir leylek buldu. Haber verilmesi üzerine köye giden ekipler yaralı leyleği teslim aldı. Veteriner hekim tarafından tedavisi gerçekleştirilen ve gözetim altında tutulan leylek, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı öğrenildi. - IĞDIR

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:58 Kaynak: İHA
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