Yaralı leylek tedavi edilecek
1 saat önce
Konya'da, yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:29 Kaynak: AA
'da, yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar
8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karatay
ilçesine bağlı Ortakonak Mahallesi'nde bir vatandaşın uçamayan bir leylek bulduğunu bildirmesi üzerine adrese gitti.
Milli parklar ekipleri, kanat kısmından yaralı olduğunu belirlediği leyleği tedavisini yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi
Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.
Leyleğin tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
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