Son Dakika Haberleri: Yaralı leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
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Yaralı leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

43 dakika önce

DENİZLİ'de, kanadından yaralı olan ve uçamayan leylek, veteriner hekimlerce tedavi edilip doğaya bırakıldı.

Yaralı leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldı, System.String[]
DENİZLİ'de, kanadından yaralı olan ve uçamayan leylek, veteriner hekimlerce tedavi edilip doğaya bırakıldı.
Pamukkale'de, 17 Ağustos günü, hayvansever, tarlada sağ kanadından yaralı leylek buldu. Hayvanseverin haber vermesi üzerine olay yerine gelen belediye ekiplerince alınan yaralı leylek, tedavi edilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü. Leylek, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşturuldu. Yaklaşık 1 yaşında olduğu tespit edilen leyleğin ölçümlerini kayıt altına alan veterinerler, takibini sağlamak için ayağına halka taktı. Tedavisi tamamlanan leylek, doğaya salındı.


Pamukkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:46 Kaynak: DHA
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