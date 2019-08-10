Son Dakika Haberleri: Yaralı leylek tedaviye alındı
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Yaralı leylek tedaviye alındı

34 dakika önce

Konya'da, tarım işçileri tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Yaralı leylek tedaviye alındı, System.String[]
Konya'da, tarım işçileri tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Yunak ilçesinde arazide tarım işçileri tarafından yaralı leylek bulunduğu haberinin verilmesi üzerine belirtilen adrese gitti.
Milli parklar ekipleri, yapılan incelemede kanadının kırık olduğu belirlenen leyleği tedavisinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürdü.
Yaralı leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:30 Kaynak: AA
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