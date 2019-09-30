Son Dakika Haberleri: Yaralı leylekle 250 kilometre yolculuk
Son Dakika Güncel Haber

Yaralı leylekle 250 kilometre yolculuk

1 saat önce

Konya'daki duruşmadan dönerken yolda yaralı halde bulduğu leyleği aracına alan Adanalı avukat, 250 kilometre yolculuğun ardından leyleği tedavi için yetkililere teslim etti.

Konya'daki duruşmadan dönerken yolda yaralı halde bulduğu leyleği aracına alan Adanalı avukat, 250 kilometre yolculuğun ardından leyleği tedavi için yetkililere teslim etti.

Adana Barosu avukatı Mehmet Aydın, Konya'da görülen bir davanın duruşmasından dönerken yolda yaralı bir leylek olduğunu fark etti.

Leyleği aracına alan Aydın, 250 kilometre birlikte yolculuk yaptığı yaralı hayvanı, Adana Büyükşehir Belediyesinin hayvan barınağına teslim etti.

Avukat Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolda gördüğü leyleğin uçamadığını ve yaralı olduğunu fark ettiğini, duruma çok üzüldüğünü dile getirdi.

Aydın, şunları söyledi:

"Leyleği kucağıma alıp, aracımın ön koltuğunun aşağısına koydum. Tedavi edilmesi için Konya'da birkaç yeri aradım, cevap alamayınca leyleği o halde bırakmak istemedim. Leylekle 250 kilometre birlikte arkadaşlık yaptık. Çok usluydu, birlikte müzik bile dinledik. Karnı açtı, hamsi balığı aldım. Daha sonra hayvan barınağına tedavi için bıraktım. Ölmesin diye yaptım, o da bir can. Gördüğüm yerde bıraksam ölürdü. Yaşaması için elimden geleni yaptım. Bir canı kurtardığım için gayet mutluyum içim rahat."

Aydın, tedavi altındaki "yol arkadaşı" leyleği önümüzdeki günlerde ziyaret edeceğini belirtti.

Yaralı leylekle 250 kilometre yolculuk

Aydın, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İncirliova Belediye Başkanı Kaya: Belediyeyi borç batağının içine düşürmüşler
AK Partili vekil Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova sosyal medyada gündem oldu THY görevlisi, İstanbul depremi sırasında yolcuyu böyle korudu Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için cenaze töreni düzenlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 17:24:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı leylekle 250 kilometre yolculuk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]