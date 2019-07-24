Son Dakika Haberleri: Yaralı leylekleri öğrenciler tedavi ediyor
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Yaralı leylekleri öğrenciler tedavi ediyor

48 dakika önce

Sivas'ta İŞKUR tarafından düzenlenen Sosyal Çalışma Programı kapsamında öğrenciler doğada yaralanan leylekleri tedavi ediyor.

Yaralı leylekleri öğrenciler tedavi ediyor, System.String[]
Sivas'ta İŞKUR tarafından düzenlenen Sosyal Çalışma Programı kapsamında öğrenciler doğada yaralanan leylekleri tedavi ediyor.
Türkiye İş Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine yönelik Sosyal Çalışma Programı kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde çalışan Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, doğada yaralanan leyleklerin tedavilerini yapıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün imkanlarıyla tedavi edilen leylekler daha sonra doğal yaşamlarına salınıyor.
Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Sivas, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:43 Kaynak: AA
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