Yaralı leylekleri öğrenciler tedavi ediyor
48 dakika önce
Sivas'ta İŞKUR tarafından düzenlenen Sosyal Çalışma Programı kapsamında öğrenciler doğada yaralanan leylekleri tedavi ediyor.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:43 Kaynak: AA
'ta İŞKUR
tarafından düzenlenen Sosyal Çalışma Programı kapsamında öğrenciler doğada yaralanan leylekleri tedavi ediyor.
Türkiye İş Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine yönelik Sosyal Çalışma Programı kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
'nde çalışan Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, doğada yaralanan leyleklerin tedavilerini yapıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü'nün imkanlarıyla tedavi edilen leylekler daha sonra doğal yaşamlarına salınıyor.
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