Yaralı leylekleri öğrenciler tedavi ediyor
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İŞKUR tarafından düzenlenen Sosyal Çalışma Programı (SÇP) kapsamında Veteriner Fakültesi öğrencileri, yaralı leylekleri tedavi ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:07 Kaynak: DHA
İŞKUR tarafından düzenlenen Sosyal Çalışma Programı (SÇP) kapsamında Veteriner Fakültesi öğrencileri, yaralı leylekleri tedavi ediyor. Sivas
'ta, İŞKUR tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Sosyal Çalışma Programı kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
'nde çalışan, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri doğada yaralanan leyleklerin tedavilerini yapıyor. Yaralı leyleklerle yakından ilgilenen öğrenciler, tedavi süreçlerinin takibini yapıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü'nün imkanlarıyla tedavi edilen leylekler, iyileştikten sonra doğaya bırakılıyor.
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