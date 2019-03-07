Son Dakika Haberleri: Yaralı Mahmuzlu Kız Kuşu Tedavi Altına Alındı

Yaralı Mahmuzlu Kız Kuşu Tedavi Altına Alındı

56 dakika önce

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan mahmuzlu kız kuşu tedavi altına alındı.

Yaralı Mahmuzlu Kız Kuşu Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Van'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan mahmuzlu kız kuşu tedavi altına alındı.

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan mahmuzlu kız kuşu (Vanellus spinosus) Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edilen yaralı kuş, tedavi altına alındı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:17 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti Sosyal Medyada Başlayan Tartışma Hastanede Bitti! Acilde Liseli Kızdan Neşterli Dehşet

Çocuklara Taciz Sanığına 11 Ay Hapis ve Erteleme Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural Mahkeme Salonuna Girerken Göz Göze Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 11:13:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı Mahmuzlu Kız Kuşu Tedavi Altına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]