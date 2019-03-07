Yaralı Mahmuzlu Kız Kuşu Tedavi Altına Alındı
56 dakika önce
Van'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan mahmuzlu kız kuşu tedavi altına alındı.
Van
'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan mahmuzlu kız kuşu tedavi altına alındı.
Van'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan mahmuzlu kız kuşu (Vanellus spinosus) Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar
İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(Van YYÜ) Yaban
Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edilen yaralı kuş, tedavi altına alındı. - VAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:17 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti
Sosyal Medyada Başlayan Tartışma Hastanede Bitti! Acilde Liseli Kızdan Neşterli Dehşet
Çocuklara Taciz Sanığına 11 Ay Hapis ve Erteleme
Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural Mahkeme Salonuna Girerken Göz Göze Geldi