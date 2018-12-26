Yaralı Martı Belediye Ekiplerince Kurtarıldı
1 saat önce
ÜMRANİYE Belediye binasının karşısındaki parkta ağacın dalına takılan martı belediye ekiplerince kurtarıldı.
ÜMRANİYE Belediye binasının karşısındaki parkta ağacın dalına takılan martı belediye ekiplerince kurtarıldı.
Ümraniye Belediyesi görevlileri, belediye binalarının karşısındaki parkta ağacın dalında takılı kalan martının kurtarılmasını sağladı. İtfaiye ekiplerinin çağrılmasıyla kurtarılan martı Ümraniye Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekipleri tarafından Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı. Ayağından yaralanan martının iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:21 Kaynak: DHA
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