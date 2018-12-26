Son Dakika Haberleri: Yaralı Martı, İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Yaralı Martı, İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

13 dakika önce

Ümraniye Belediye Binasının karşısındaki parkta ağacın dalına takılan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı Martı, İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı, System.String[]
Ümraniye Belediye Binasının karşısındaki parkta ağacın dalına takılan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ümraniye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye binasının karşısındaki parkta martının mahsur kaldığını gören güvenlik personeli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, martıyı kurtardı.

Ayağından yaralı olarak kurtarılan martı, Ümraniye Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekipleri tarafından Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.


Yaralı martının tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:24 Kaynak: AA

Ümraniye, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'nin, Hulusi Akar'a Hediye Ettiği Silahın Kaybolduğu Ortaya Çıktı Son Dakika! Gri Listede Aranan, PKK'nın Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Veli Taşkıran'ın Cesedi Bulundu

Binali Yıldırım'dan Adaylık ve İstifa Açıklaması: O Konu Benim Dışımda, Konu Kapanmıştır Diye Düşünüyorum Türk Hackerlar, Yunan Dışişleri Bakanlığının Sitesini Hackledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 14:37:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı Martı, İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]