Yaralı martının imdadına belediye ekipleri yetişti - Son Dakika

Yapılan muayenenin ardından tedavi edilen yaralı martı, alanında uzman veterinerlerin kontrolünde tedbir amacıyla 3 gün müşahede altında tutuldu. Tedavisi tamamlanan martı, ekipler tarafından Serdivan Gölpark'a getirilerek doğal yaşam alanına geri bırakıldı. - SAKARYA

Sakarya 'nın Serdivan ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve hareket edemeyen martının imdadına Serdivan Belediyesi'ne bağlı ekipler yetişti. Yaralı martı, 3 günlük tedavi süreci sonrasında tekrardan doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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