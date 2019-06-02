Yaralı martıya suni teneffüs ve kalp masajı
29 dakika önce
Ordu'da bir vatandaş, yaralı halde bulunan martıyı suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalıştı.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:03 Kaynak: AA
'da bir vatandaş, yaralı halde bulunan martıyı suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalıştı.
Alınan bilgiye göre, Altınordu
ilçesinin Akyazı
Mahallesi'nde deniz kıyısında, yerde yaralı halde yatan martıyı gören adı öğrenilemeyen bir kişi, durumu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi.
Ekipler gelmeden önce baygın haldeki martıyı yaşatmaya çalışan adam, yaralı kuşa suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.
Gözleri açık ancak uçamayan martının ağzına çeşmeden su veren kişi, daha sonra hayvanı teslim etmek üzere Büyükşehir Belediyesine bağlı veteriner ekiplerine götürdü.
Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü
Avrupa'nın Göbeğinde Sultanahmet Esintisi! Mehterle İftar Yaptılar
Son dakika! Sakarya'da deprem: İstanbul'da da hissedildi
Türkiye şehitlerini uğurladı