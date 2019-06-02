Son Dakika Haberleri: Yaralı martıya suni teneffüs ve kalp masajı
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Yaralı martıya suni teneffüs ve kalp masajı

29 dakika önce

Ordu'da bir vatandaş, yaralı halde bulunan martıyı suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalıştı.

Yaralı martıya suni teneffüs ve kalp masajı, System.String[]
Ordu'da bir vatandaş, yaralı halde bulunan martıyı suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalıştı.
Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinin Akyazı Mahallesi'nde deniz kıyısında, yerde yaralı halde yatan martıyı gören adı öğrenilemeyen bir kişi, durumu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi.
Ekipler gelmeden önce baygın haldeki martıyı yaşatmaya çalışan adam, yaralı kuşa suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.
Gözleri açık ancak uçamayan martının ağzına çeşmeden su veren kişi, daha sonra hayvanı teslim etmek üzere Büyükşehir Belediyesine bağlı veteriner ekiplerine götürdü.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:03 Kaynak: AA
Altınordu, Ordu, Güncel
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