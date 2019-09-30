Son Dakika Haberleri: Yaralı martıyı hayvan barınağına teslim etti
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Yaralı martıyı hayvan barınağına teslim etti

2 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaralı martı vatandaş tarafından hayvan barınağına teslim edildi.

Yaralı martıyı hayvan barınağına teslim etti, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaralı martı vatandaş tarafından hayvan barınağına teslim edildi.


Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Yeni Cami mevkiinde yaralı martıyı gören Milli Birlik ve Düşünce Derneği Genel Sekreteri Gökhan İnal, yaralı martıyı alarak Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Barınağına götürdü. İnsanlık dersi veren İnal, ilgilenen ekiplere teşekkür etti. - SAKARYA

Yeni Cami, Adapazarı, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:31 Kaynak: İHA
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