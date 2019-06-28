Son Dakika Haberleri: Yaralı martıyı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
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Yaralı martıyı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

38 dakika önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaralı halde bulunan martı tedavi altına alındı.

Yaralı martıyı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı, System.String[]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaralı halde bulunan martı tedavi altına alındı.
İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, liman içinde yaralı bir martı buldu. Uçamayan martıyı denizden çıkaran ekipler, belediyeye haber verdi.
Zabıta ekipleri de Sahil Güvenlik'ten teslim aldıkları martıyı veterinere götürdü.
Veteriner hekim Temel Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liman içinde yaralı halde bulunan martının sol kanadının kırık olduğunu söyledi.
Hayvanın nasıl yaralandığını bilmediklerini aktaran Özkan, "Martının yaralarına gerekli tedaviyi uyguladık. Kırık kanadını alçıya aldık. Sağlık durumu iyiye gidiyor." dedi.
Özkan, martının iyileşmesinin ardından salıverileceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:07 Kaynak: AA
Kastamonu, İnebolu, Güncel
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