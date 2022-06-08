BURSA Bursa 'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, yaralı motorlu kuryeye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobille çarpışan motokuryeye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı - Son Dakika

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