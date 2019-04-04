Son Dakika Haberleri: Yaralı Motosiklet Sürücüsüne 'Yardım Eli'

Yaralı Motosiklet Sürücüsüne 'Yardım Eli'

52 dakika önce

100 Karayolunda iddiaya göre sollama yapan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak yaralandı.

Yaralı Motosiklet Sürücüsüne 'Yardım Eli', System.String[]
D-100 Karayolunda iddiaya göre sollama yapan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak yaralandı. Kazaya karışan diğer sürücü yerde yatan yaralının elini tutarak ona destek olurken, güvenli bariyerler hayat kurtardı.

Kaza, D-100 Karayolu Maltepe Küçükyalı mevkiinde dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Emre Özen yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre, yoldaki bir aracı solladığı sırada bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosikletli yerde yaralı halde yatarak ambulans bekledi. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü de yerde yatan yaralı adamın elini uzun süre tutarak destek oldu. Motosiklet sürücüsünün ayak bileğinin kırıldığı kazada, bariyerlerin güvenli bariyer olması sürücünün hayatını kurtardı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevreyi kontrol altına alırken, araç sürücüsü kazanın nasıl yaşandığını polise anlattı. Yaralanan adam, ambulansa konularak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:31 Kaynak: İHA

Maltepe, D-100 Karayolu, Motosiklet, 3. Sayfa
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