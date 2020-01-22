Yaralı olarak bulunan çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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Yaralı olarak bulunan çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ikamet ederken kaybolan ve başlatılan arama çalışmalarında harabe bir evin içinde yaralı halde bulunan 8 yaşındaki M.V.D. isimli çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı olarak bulunan çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ikamet ederken kaybolan ve başlatılan arama çalışmalarında harabe bir evin içinde yaralı halde bulunan 8 yaşındaki M.V.D. isimli çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Çınar ilçesi Başalan Mahallesinde ikamet eden M.V.D. akşam saatlerinde kayboldu. Kaybolan çocuğun bulunması için aile tarafından çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışma sonucunda 8 yaşındaki M.V.D. harabe bir evin içinde yaralı olarak bulundu. Ailesi tarafından Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:57 Kaynak: İHA
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