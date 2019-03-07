Yaralı Olarak Bulunan Puhu Kuşu Tedavi Altına Alındı
1 saat önce
Erzurum'un Oltu ilçesinde bahçede yaralı olarak bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.
Erzurum
'un Oltu
ilçesinde bahçede yaralı olarak bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.
Oltu Aslanpaşa Mahallesinde ikamet eden Beycan Onat, sabah kalktığında evinin bahçesinde yaralı puhu kuşunu fark etti. Onat, kanadı kırık olduğu için uçamayan puhu kuşunu veterinere götürdü.
Veteriner Mehmet Çalışkan
tarafından tedavi edilen puhu kuşu, kanadının iyileşmesinin ardından yeniden doğaya salınacak. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:47 Kaynak: İHA
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