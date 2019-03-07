Son Dakika Haberleri: Yaralı Olarak Bulunan Puhu Kuşu Tedavi Altına Alındı

Yaralı Olarak Bulunan Puhu Kuşu Tedavi Altına Alındı

1 saat önce

Erzurum'un Oltu ilçesinde bahçede yaralı olarak bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.

Yaralı Olarak Bulunan Puhu Kuşu Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Erzurum'un Oltu ilçesinde bahçede yaralı olarak bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.

Oltu Aslanpaşa Mahallesinde ikamet eden Beycan Onat, sabah kalktığında evinin bahçesinde yaralı puhu kuşunu fark etti. Onat, kanadı kırık olduğu için uçamayan puhu kuşunu veterinere götürdü.

Veteriner Mehmet Çalışkan tarafından tedavi edilen puhu kuşu, kanadının iyileşmesinin ardından yeniden doğaya salınacak. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:47 Kaynak: İHA

Sabah, Erzurum, Oltu, Güncel
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