Son Dakika Haberleri: Yaralı olduğu için göç edemeyen leylek koruma altına alındı
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Yaralı olduğu için göç edemeyen leylek koruma altına alındı

1 saat önce

Konya'da yaralı olduğu için göç edemeyen leylek koruma altına alındı.

Yaralı olduğu için göç edemeyen leylek koruma altına alındı, System.String[]

Konya'da yaralı olduğu için göç edemeyen leylek koruma altına alındı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Çumra ilçesinde zabıta müdürlüğü personeli tarafından bulunan ve uçamadığı için sıcak ülkelere göç edemediği belirtilen leylek olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese giden ekipler leyleğin yaralı olduğunu belirledi. Yaralı leyleğin tedavi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edildiği, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi. - KONYA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çumra, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:10 Kaynak: İHA
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