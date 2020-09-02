Yaralı olduğu için göç emedeyen leylek tedaviye alındı - Son Dakika

Konya'da yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesine bağlı Sakyatan Mahallesi'nde uçamayan bir leylekle karşılaşan vatandaşlar, yaralı olduğu için göç mevsiminin geçmiş olmasına rağmen göç edemeyen leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğüne teslim etti.

Kanadından yaralı olduğu belirlenen leyleğin muayene ve tedavisi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildiği, tedavisi sonrasında ise tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.