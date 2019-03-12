Son Dakika Haberleri: Yaralı Orman Toygarı Tedavi Altına Alındı

Yaralı Orman Toygarı Tedavi Altına Alındı

2 saat önce

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve yetkililere teslim edilen Orman Toygarı tedavi altına alındı.

Yaralı Orman Toygarı Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Van'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve yetkililere teslim edilen Orman Toygarı tedavi altına alındı.

Vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Orman Toygarı (Lullula arborea) kuşu, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İl Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:34 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Van, 3. Sayfa
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