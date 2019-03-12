Yaralı Orman Toygarı Tedavi Altına Alındı
2 saat önce
Van'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve yetkililere teslim edilen Orman Toygarı tedavi altına alındı.
Van
'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve yetkililere teslim edilen Orman Toygarı tedavi altına alındı.
Vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Orman Toygarı (Lullula arborea) kuşu, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İl Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) Yaban
Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:34 Kaynak: İHA
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