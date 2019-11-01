Son Dakika Haberleri: Yaralı peçeli baykuş tedaviye alındı
Son Dakika Güncel Yaralı peçeli baykuş tedaviye alındı

Yaralı peçeli baykuş tedaviye alındı

7 saat önce

Konya'da, yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

Yaralı peçeli baykuş tedaviye alındı, System.String[]

Konya'da, yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Çumra ilçesinde bir vatandaş tarafından kanadından yaralı halde bir baykuş bulunduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti.

Belirtilen adrese giden milli parklar görevlileri, yaralı baykuşu tedavi ettirmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.

Baykuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:00 Kaynak: AA
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