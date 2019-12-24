Yaralı peçeli baykuş tedaviye alındı - Son Dakika
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Yaralı peçeli baykuş tedaviye alındı

6 saat önce

Konya'da yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

Yaralı peçeli baykuş tedaviye alındı, System.String[]

Konya'da yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge'ye bağlı Konya Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından yaralı halde baykuş bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirtilen adrese gelen milli parklar görevlileri, yaralı hayvanı tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.

Yaralı baykuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:36 Kaynak: AA
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