Yaralı pelikan koruma altına alındı - Son Dakika

Konya'da yaralı halde bulunan pelikan koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü, Konya Şubesi Bozdağ Şefliği ekipleri, Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde bir kişi tarafından uçamayan bir pelikanın bulunduğu bilgisinin verilmesi üzerine harekete geçti.

Verilen adrese giden milli park görevlileri, pelikanın yaralı olduğunu belirledi. Muayene ve tedavisi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edilen pelikanın iyileşmesi sonrasında tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.