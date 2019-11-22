Son Dakika Haberleri: Yaralı Pelikan kurtarıldı
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Yaralı Pelikan kurtarıldı

6 saat önce

Tekirdağ'da doğada yaralı halde bulunan yaralı pelikan tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salındı.

Yaralı Pelikan kurtarıldı, System.String[]

Tekirdağ'da doğada yaralı halde bulunan yaralı pelikan tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salındı.


Duyarlı vatandaşlar tarafından Süleymanpaşa ilçesi Yazır Gölet'inde yaralı Pelikan olduğuna dair yapılan ihbarlar Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine giden ekipler, yaralı Pelikan'ı kontrollü, bir şekilde alarak müdürlüğe getiri. Tedaviye alınan Pelikan'ın kanatlarında yara olduğu tespit edildi. Tedavisi tamamlanan Pelikan doğa ortamına geri salındı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Yazır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:01 Kaynak: İHA
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