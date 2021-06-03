Yaralı pelikan tedavi altına alındı - Son Dakika

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- Yaralı pelikan tedavi altına alındı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaralı olarak bulunan pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tavşanlı ilçesi Beyköy Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından ayaklarından yaralı olarak bulunan pelikan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak, tedavisinin yapılması için Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Pelikanı gören İdris Hakarayan, "Bu pelikan muhtemelen bilinçsiz kişiler tarafından vurulmuş. Yaralı pelikan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bu genelde balık avlayan kuş türü diye biliyoruz" diye konuştu.

Yaralı pelikanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.