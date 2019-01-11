Yaralı Pelikan Tedavi Edildi
2 saat önce
BARTIN(AA) - Bartın'da silahla yaralanmış halde bulunan pelikan, tedavi edildi.
BARTIN(AA) - Bartın
'da silahla yaralanmış halde bulunan pelikan, tedavi edildi.
Alınan bilgiye göre, Ağdacı mevkisinde yaralı halde bir pelikan bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.
Ayağından yaralandığı tespit edilen pelikan tedavisinin ardından Gökçebey
Çanakçılar Hayvanat Bahçesine bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:45 Kaynak: AA
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