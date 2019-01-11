Son Dakika Haberleri: Yaralı Pelikan Tedavi Edildi

Yaralı Pelikan Tedavi Edildi

2 saat önce

BARTIN(AA) - Bartın'da silahla yaralanmış halde bulunan pelikan, tedavi edildi.

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BARTIN(AA) - Bartın'da silahla yaralanmış halde bulunan pelikan, tedavi edildi.

Alınan bilgiye göre, Ağdacı mevkisinde yaralı halde bir pelikan bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

Ayağından yaralandığı tespit edilen pelikan tedavisinin ardından Gökçebey Çanakçılar Hayvanat Bahçesine bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:45 Kaynak: AA

Bartın, Güncel
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