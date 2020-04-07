Yaralı pelikanı tilkinin elinden kurtardı - Son Dakika

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde hayvanları otlatan Erhan Sezer (52), dere kenarında yaralı halde bulduğu pelikanı alarak tedavi edilmesi için yetkililere teslim etti.



Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaklaşık 18 yıldır çobanlık yapan Sezer, Ayazma deresi kenarında hayvanlarını otlatırken tilkilerin başında nöbet tuttuğu pelikan gördü. Hayvanın yaralı olduğundan şüphelenen Sezer, pelikanın üzerine doğru gittiğinde uçamadığını fark etti. Yaralı pelikanı büyük bir plastik kasanın içine koyan Erhan Sezer, ilk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğünün yolunu tuttu. Daha sonra Lapseki Orman İşletme Şefliğinin önüne gelen Sezer, yetkililere ulaşmaya çalıştı. Pelikanı alarak evine götüren Sezer, kısa bir süre hayvanı koruma altına aldı. Gelen telefon üzerine akşam saatlerinde yola çıkan Çanakkale Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tedavisinin yapılması için Sezer ailesinin evinden pelikanı aldı.



Konuya ilişkin İHA muhabirine acıkama yapan Erhan Sezer, "Ayazma deresinde koyunları yayarken gördüm. Başta ne olduğunu anlamadım. Sonra hayvanları kapatarak yanına gittim. Onun bir pelikan olduğunu anladım. 10 metre ilerisinde tilki başında bekliyordu. Ben bağırınca tilki gitti. Pelikanı yakaladım. Yetkililere teslim ettim" dedi. - ÇANAKKALE