Yaralı pilot helikopterle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi - Son Dakika

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Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Köşger, AA muhabirine, Çiğli 2. Ana Jet Üssüden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle Foça ilçesi Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştüğünü belirtti.

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