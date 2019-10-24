'Yaralı Pınar' isimli kaynak suyu hastaların adresi oldu

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan ve çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılan 'Yaralı Pınar' kaynak suyu, yurt içinden ve yurt dışından hastalığına şifa arayanların adresi oldu. Kaynak suyunu kullanan vatandaşlar suyun rahatsızlıklarına çok iyi geldiğini ifade ettiler.

Manisa'nın Yuntdağı bölgesindeki Demirci Mahallesi'nde kayaların arasından çıkan ve şifalı olduğuna inanılan kaynak suyu, yurt içinden ve yurt dışından gelen birçok vatandaşın akınına uğruyor. Manisa'ya 30 kilometre mesafedeki Demirci Mahallesi'ndeki Yaralı Pınar kaynak suyuna gelen vatandaşlar, sudan içerek rahatsızlıklarına şifa arıyor.

Alaşehir ilçesinden hasta eşinin tedavisi için su almaya gelen Serkan Keskin, suyun faydasını gördüklerini söyledi. Keskin, şöyle devam etti:

"Eşimin idrar yollarında hastalık vardı. 15 yıldır çekiyordu. Tüm doktorlara gittik. Bir türlü geçmiyordu. 6 ay önce buraya geldik. Bu suda içtik. O günden sonra çözüm oldu. Bir daha doktora gitmedik. O rahatsızlığı geçti. Buraya üçüncü gelişimiz. İki ayda bir gelerek buradan su alıyoruz. 140 kilometre uzaklıktan geliyoruz."

Suyu kullandıktan sonra hastalığı geçen Nesrin Keskin, "Eşim arkadaşından duymuş, bana söyledi. Başta inanmamıştım, içmeye başladıktan sonra rahatsızlığım geçti. Yemeklere de koyuyorlarmış ama ben uzak yoldan geldiğimiz için sadece içiyorum. Hastalığım şuan düzeldi" diye konuştu.

Su almayan İzmir'in Bergama ilçesinden gelen Hasan Hüseyin Öre ise "Ablam şeker hastasıydı. Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine buraya geldim. Suyu kullandıktan sonra ablam iğne kullanımını bıraktı. Göbek vardı. Göbeği de eridi. Şifalı olduğuna inanıyorum. Bu ablamda gözümle gördüm. Çaya ve yemeğe de kullanıyor. Tadı güzel. Rahatsızlığı olan insanlara öneriyorum. Ablamın sağlık durumu da çok iyi" dedi.

Demirci Mahallesi sakinlerinden Halil Arslan, hastalığına iyi gelen insanlara konuşarak, iyileşen hastaların hastalıklarını not aldıklarını söyledi. Arslan, şöyle devam etti:

"Burası Yaralı Pınar olarak geçiyor. Böbrek taşına, şekere, tansiyon, safra kesesi rahatsızlığa ve duyduğum çok farklı rahatsızlıklara iyi geliyor. Mesela Soma'dan bir abi geliyor. Eşinin vücudu komple şişiyormuş. Bu suyu içtikten sonra bir rahatlama olmuş. Muğla'dan bir abla vardı. Şeker hastasıydı iyi geldi. Almanya ve Fransa'dan gurbetçiler gelirken, yanlarında giderken götürüyorlar. Bu suyun geçmişini bilmiyoruz. Geçenlerde baba annemiz vefat etti. 80 yaşındaydı. Bildim bileli buranın kullandığını söylüyordu. Osmanlı'nın da yaralı askerleri buraya gelerek şifa bulduğu söyleniliyor. Gelenlerin hastalığını sorduk. İyileşen hastaların hastalıklarını sorarak, hepsini önce kağıda not aldık. Daha sonra ise insanların görmesi için afiş yaptık. Su çok temiz. Kaynağı da güvenli olması açısından üzerini kapattık"