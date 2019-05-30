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Yaralı polislere vatandaşlardan "güneş koruması"

31 dakika önce

Adana'da ticari taksiyle çarpışan motosikletteki iki polis yaralandı, vatandaşlar yerdeki polisleri güneşten korumak için çaba sarf etti.

Yaralı polislere vatandaşlardan
Adana'da ticari taksiyle çarpışan motosikletteki iki polis yaralandı, vatandaşlar yerdeki polisleri güneşten korumak için çaba sarf etti.
Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Caddesi'nde Ulaş Özaslan yönetimindeki 01 T 2832 plakalı ticari taksi ile yunus timinde görevli Mesut Şafak'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Şafak ile arkadaşı Halil Özkale yaralandı.
Yaralı polislere çevrede bulunan vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı.
Yerde ambulansın gelmesini bekleyen yaralı polisleri vatandaşlar, güneşten karton ve şemsiyeyle korudu.
Bir süre sonra 112 Acil Sağlık ekipleri, kaza yerine gelerek yaralı polisleri hastaneye kaldırdı.
Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:10 Kaynak: AA
Polis, Adana, Güncel
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