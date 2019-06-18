Son Dakika Haberleri: Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

2 saat önce

Konya'da ormanlık alanda yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi altına alındı.

Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı, System.String[]
Konya'da ormanlık alanda yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesindeki ormanlık alanda, Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, kanadından yaralanmış halde bulunan puhu kuşu, Karatay Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.
Yaralı kuş, Karatay Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.
Veterinerlik Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yaralı puhu kuşunun tedavisinin ardından doğaya tekrar bırakılacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:42 Kaynak: AA
tarım, hayvanat bahçesi, karatay, konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldıran 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:55:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]