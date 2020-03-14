Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

6 saat önce

Amasya Belediyesi yaralı olarak bulunan puhu kuşunu rehabilitasyon merkezinde tedavi altına aldı.

Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı, System.String[]

Amasya Belediyesi yaralı olarak bulunan puhu kuşunu rehabilitasyon merkezinde tedavi altına aldı.


Amasya Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaralı olarak bulunan puhu kuşu belediye rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Veteriner gözetiminde tedavisi devam eden kuş, iyileşme süreci tamamlandıktan sonra doğaya salınacak. - AMASYA

Milli Parklar Müdürlüğü, Amasya Belediyesi, Amasya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:17 Kaynak: İHA
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