Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı
6 saat önce
Amasya Belediyesi yaralı olarak bulunan puhu kuşunu rehabilitasyon merkezinde tedavi altına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:17 Kaynak: İHA
Amasya Belediyesi yaralı olarak bulunan puhu kuşunu rehabilitasyon merkezinde tedavi altına aldı.
Amasya Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaralı olarak bulunan puhu kuşu belediye rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Veteriner gözetiminde tedavisi devam eden kuş, iyileşme süreci tamamlandıktan sonra doğaya salınacak. - AMASYA
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