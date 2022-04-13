Yaralı puhu kuşu, tedavisinden sonra doğaya salındı - Son Dakika
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Yaralı puhu kuşu, tedavisinden sonra doğaya salındı

13.04.2022 12:38

Yaralı puhu kuşu, tedavisinden sonra doğaya salındı Iğdır'ın Aralık ilçesinde arazide hafif yaralı ve bitkin halde bulunan puhu kuşu, tedavi edilerek doğaya salındı.

Yaralı puhu kuşu, tedavisinden sonra doğaya salındı

IĞDIR - Iğdır'ın Aralık ilçesinde arazide hafif yaralı ve bitkin halde bulunan puhu kuşu, tedavi edilerek doğaya salındı.

İlçeye bağlı Hasanhan köyü Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından arazide hafif yaralı ve bitkin halde puhu kuşu bulundu. Puhu kuşunu alan personeller duruma Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi. Karakola giden ekipler kuşu teslim aldı. Tedavisi yapılan puhu kuşunun hafif yaralandığı tespit edildi. Tedavisi, bakımı ve beslenmesi yapılan puhu kuşu tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Yaralı puhu kuşu, tedavisinden sonra doğaya salındı

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2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı 2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı Iğdır'da jandarma tarafından bulunan yaralı puhu tedavi edildi Iğdır'da jandarma tarafından bulunan yaralı puhu tedavi edildi

Aralık, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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