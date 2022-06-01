Yaralı Puhu kuşunu böyle kurtardılar - Son Dakika
Üye Girişi

Yaralı Puhu kuşunu böyle kurtardılar

01.06.2022 12:39

Yaralı Puhu kuşunu böyle kurtardılar Bursa'da kanadı kırılan Puhu kuşunu nefes kesen operasyonla kurtardılar.

Yaralı Puhu kuşunu böyle kurtardılar

BURSA - Bursa'da kanadı kırılan Puhu kuşunu nefes kesen operasyonla kurtardılar.

Kestel ilçesi Narlıdere köyünde yaşayan Ahmet Serçe'nin bahçesine Puhu kuşu düştü. Vatandaş yaptığı incelemeler sonunda kuşun kanadının kırık olduğunu gördü. Hemen DOĞADER'i arayarak haber verdi. Dernek yetkilileri ise hemen resmi kurumlarla irtibata geçerek haber verdi. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir ve dernek üyeleri kuşun bulunduğu bahçeye giderek yaralı hayvanı kurtardı. Yaralı kuşu zarar vermeden kurtaran dernek üyeleri hayvanı yetkili kurumlara teslim etmek için yola çıktı.

Duyarlılığından dolayı vatandaşa teşekkür ettiler

Yaralı kuş ihbarı aldıklarını ifade eden Murat Demir, "Ahmet bey bize internetten ulaşmış bize haber verdi. Bizde kuşun nadir bir tür olduğunu anladık. Hemen yetkili kurumlara haber verdik. Kendi imkanlarımızla kuşu kurtarmaya geldik. Nadir tür olan Puhu kuşunu kurtardık. Kuşun kanadı kırılmış Ahmet bey kuşa bir zarar gelmesin diye her türlü önlemi almış biz kuşu kurtarıp yetkili yerlere teslim edeceğiz. Tedavisi burada yapılacak kuş sağlığına kavuşacak diye umut ediyoruz" dedi.

Bahçesinde yaralı bir kuş gördüğünü belirten Ahmet Serçe, "Hiç görmediğim bir türdü, baykuşa benziyordu ama ondan daha büyüktü, internetten numarasını bulup DOĞADER'i aradım. Onlarda sağolsunlar gelip kuşu yakalayarak yetkili yerlere ulaştıracaklar" şeklinde konuştu.

Yaralı Puhu kuşunu böyle kurtardılar
Yaralı Puhu kuşunu böyle kurtardılar
Yaralı Puhu kuşunu böyle kurtardılar
Yaralı Puhu kuşunu böyle kurtardılar

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Murat Demir, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaralı Puhu kuşunu böyle kurtardılar - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 17:27:46. #1.13#
SON DAKİKA: Yaralı Puhu kuşunu böyle kurtardılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement