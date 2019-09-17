Son Dakika Haberleri: Yaralı Puhu tedavi altına alındı
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Yaralı Puhu tedavi altına alındı

42 dakika önce

Van'ın Muradiye ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Puhu kuşu, tedavi altına alındı.

Yaralı Puhu tedavi altına alındı, System.String[]

Van'ın Muradiye ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Puhu kuşu, tedavi altına alındı.


Muradiye ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen Puhu (Bubo bubo) kuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Yetkililerden teslim alınan yaralı kuş, tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

Muradiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:19 Kaynak: İHA
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