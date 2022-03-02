Yaralı Rus askeri Ukraynalı doktor tedavi etti - Son Dakika
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Yaralı Rus askeri Ukraynalı doktor tedavi etti

02.03.2022 16:48
Yaralı Rus askeri Ukraynalı doktor tedavi etti

Ukrayna'da yaralanan bir Rus asker Ukraynalı doktor tarafından tedavi edildi.

Ukrayna'da yaralanan bir Rus asker Ukraynalı doktor tarafından tedavi edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 7'inci gününde çatışmalar devam ediyor. Ukrayna'nın Nikolaev kentinde hava indirme birliğine bağlı yaralı Rus asker hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki Ukraynalı doktor ve hemşire Rus askeri tedavi etti. Tedavisi tamamlanan askerin hastanede müşahede altında olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, Asker, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaralı Rus askeri Ukraynalı doktor tedavi etti - Son Dakika


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