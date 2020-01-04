Yaralı şah kartal tedavi altına alındı - Son Dakika
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Yaralı şah kartal tedavi altına alındı

6 saat önce

Kütahya'da, bir doğa fotoğrafçısı tarafından yaralı halde bulunan şah kartal tedavi altına alındı.

Kütahya'da, bir doğa fotoğrafçısı tarafından yaralı halde bulunan şah kartal tedavi altına alındı.

İl merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Alayunt Mahallesi'nde yaban kuşlarının fotoğrafını çeken Alperen Akdemir, dere yatağında bir kartalın hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti.

Yanına yaklaşınca kartalın uçamadığını, ancak yürüyerek ilerlediğini gören Akdemir, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Ekiplerce Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevine götürülen kartal, veteriner hekimlerce tedavi altına alındı.

Akdemir, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıldır kuş fotoğrafı çektiğini ve zaman zaman bu tür durumlarla karşılaştığını söyledi.

Şah kartalın uçmadığı için yaralı olabileceğini düşünerek yetkililere haber verdiğini belirten Akdemir, "İnşallah çok sevdiğim bu şah kartal tedavi edilerek yeniden doğal ortamına kavuşur." dedi.

Bu arada, şah kartalın tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı bildirildi.

Yaralı şah kartal tedavi altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:26 Kaynak: AA
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