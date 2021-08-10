Yaralı şahin Gölbaşı Belediyesi'ne emanet - Son Dakika

Yaralı şahin Gölbaşı Belediyesi'ne emanet

ANKARA - Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Personeli Selçuk Arslan'ın Mogan Gölü kenarında yaralı olarak bulduğu şahinin tedavisi, Gölbaşı Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yapılarak doğaya salınacak.

Mogan Gölü kenarında sivrisinek ilaçlaması yaparken yerde yaralı halde yatan şahini bulan Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Personeli Selçuk Arslan, örnek olacak bir davranışa imza attı. Yaralı şahini eline alıp incelediğinde av tüfeğiyle vurulup saçma ile yaralandığını fark etti. Yaralı şahini alıp ilk tedavisini yaptıktan sonra, kanayan kanadını saran Arslan marketten aldığı tavuk ciğeri ile şahini besleyen Arslan şahine Şakir ismini verdi.

"Doğa ile buluşturacağız"

Şahin'in tedavisinin ardından doğaya salınacağını söyleyen Selçuk Arslan, "Larva ilaçlaması yaparken denk geldik hayvana. Ölmek üzereydi. Karnını doyurduk. Sağlık İşleri olarak Kırsal İşler Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceğiz. Tedavisini yaptırdıktan sonra doğa ile buluşturacağız" dedi.

Şahin Şakir, tedavisi için Kırsal İşler Müdürlüğü'ne teslim edildi.

"Bütün canlar bizlere Allah'ın emaneti"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise yaptığı açıklamada "Gölbaşımız da yaşayan bütün canlar bizlere Allah'ın emaneti. Görüyoruz ki can dostlarımız şehir içinde bazı zorluklar yaşıyor. Sokak hayvanlarımıza doğal yaşam alanları oluşturmak istiyor bu kapsamda da çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.