Son Dakika Haberleri: Yaralı Şahin'i, tedavisi için yetkililere teslim etti
Son Dakika Güncel Yaralı Şahin'i, tedavisi için yetkililere teslim etti

Yaralı Şahin'i, tedavisi için yetkililere teslim etti

1 saat önce

Adıyaman'da, bir kişi, yaylada bulduğu kanatlarından yaralı Şahin'i, tedavi ettirilmek üzere yetkililere teslim etti.

Yaralı Şahin'i, tedavisi için yetkililere teslim etti, System.String[]

Adıyaman'da, bir kişi, yaylada bulduğu kanatlarından yaralı Şahin'i, tedavi ettirilmek üzere yetkililere teslim etti.


Merkeze bağlı Uzun Köy yaylalarına çıkan Adıyamanlı esnaflardan Serdar Şahin, yaylada da yaralı Şahinle karşılaştı. Kanatlarından yaralı olarak bulduğu yaralı Şahin'i bulan Serdar Şahin, evine getirerek burada Şahin'e, yiyecek ve içecek verdi. Şahin'in karnını doyuran Serdar Şahin, daha sonra yaralı Şahin'i alarak Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. Yaralı Şahin, yapılacak olan tedavisinin ardından bulunduğu bölgeye kurum yetkilileri tarafından götürülerek serbest bırakılacağı vurgulandı.


Kurum görevlileri duyarlılıklarından dolayı Serdar Şahin'e, teşekkür ederken, Serdar Şahin ise, insanlık görevlerinin olduğunu hayvanlara karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini vurguladı. - ADIYAMAN

Serdar Şahin, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:34 Kaynak: İHA
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