Son Dakika Haberleri: Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı

Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı

1 saat önce

Konya'da bir kişi tarafından yaralı vaziyette bulunan şahin koruma altına alındı.

Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı, System.String[]
Konya'da bir kişi tarafından yaralı vaziyette bulunan şahin koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kadınhanı ilçesi Kolukısa Mahallesinde bir vatandaş tarafından arazide kanadından yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Milli parklar görevlileri, yaralı şahini tedavisi yaptırılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürüldü. Yaralı şahinin tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:12 Kaynak: İHA
Kolukısa, Kadınhanı, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti'den CHP'li Başkanın Suriyelilerle İlgili Kararına Sert Tepki: Utanç Verici Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz! YSK, MHP'li İsmin Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmadığını Açıkladı Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 18:57:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]