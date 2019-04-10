Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı
1 saat önce
Konya'da bir kişi tarafından yaralı vaziyette bulunan şahin koruma altına alındı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:12 Kaynak: İHA
'da bir kişi tarafından yaralı vaziyette bulunan şahin koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kadınhanı
ilçesi Kolukısa
Mahallesinde bir vatandaş tarafından arazide kanadından yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar
8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Milli parklar görevlileri, yaralı şahini tedavisi yaptırılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi
Veteriner Hekimliğine götürüldü. Yaralı şahinin tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi. - KONYA
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