Son Dakika Haberleri: Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı

Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı

1 saat önce

Konya'da, yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

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Konya'da, yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kadınhanı ilçesi, Kolukısa Mahallesi'nde arazide uçamayan bir şahin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi.

Milli parklar görevlileri, kanadından yaralı olduğu belirlenen şahini Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.

Yaralı şahinin tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:33 Kaynak: AA
Kolukısa, Kadınhanı, Konya, Güncel
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