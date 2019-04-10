Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı
1 saat önce
Konya'da, yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:33 Kaynak: AA
'da, yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kadınhanı
ilçesi, Kolukısa
Mahallesi'nde arazide uçamayan bir şahin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar
8. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi.
Milli parklar görevlileri, kanadından yaralı olduğu belirlenen şahini Karatay Hayvanat Bahçesi
Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.
Yaralı şahinin tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.
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